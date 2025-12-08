"Миллион вопросов": юрист рассказал, можно ли не платить за вывоз мусора

Можно ли не платить за вывоз мусора, если управляющая компания не занимается этим вопросом месяцами? Как оспорить счета за отопление и горячую воду?

Как правильно провести общее собрание собственников, чтобы его решения были законными? Что делать, если на него почти никто не приходит?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответил юрист, эксперт в сфере коммунального хозяйства и управления недвижимостью Сергей Сергеев.