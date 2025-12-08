"Новости дня": газовщики смогут проверять оборудование без согласия собственников квартир

Газовые службы смогут проверять оборудование в квартирах без согласия собственника по упрощенной судебной процедуре. Соответствующий закон уже принят в первом чтении и сейчас дорабатывается.

Если жильцы не пустят специалистов для плановой проверки, газовая служба сможет обратиться в суд, который примет решение в течение нескольких дней. После этого газовщики придут в квартиру уже в сопровождении полиции или судебных приставов и проведут проверку, даже если хозяин будет против.

Подробнее – в программе "Новости дня".