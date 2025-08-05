Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 августа, 16:00

Общество

"Миллион вопросов": эксперт рассказал, как избавиться от вредных насекомых и грызунов

"Миллион вопросов": эксперт рассказал, как избавиться от вредных насекомых и грызунов

"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 6 августа

Москвичи призвали соседей делиться кабачками

"Интервью": Маргарита Симоньян – о современной журналистике

"Сделано в Москве": премиальные аксессуары для волос Panfil

"Вопрос спорный": в ГД внесли закон о совместном воспитании детей после развода

"Доктор 24": терапевт рассказал, что разрушает сердце

Почти 90% месячной нормы осадков выпало в некоторых районах Москвы за сутки

"Атмосфера": 18 градусов ожидается в Москве вечером 5 августа

Около 130% месячной нормы осадков выпало в Московском регионе за сутки

Почему одних людей комары кусают чаще, а других почти не трогают? Можно ли навсегда избавиться от мышей, муравьев или тараканов на даче или в квартире? Какие средства действительно эффективны, и в каких случаях без профессиональных дезинфекторов не обойтись?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответил медицинский дезинфектор, химик-технолог, генеральный директор центра дезинфекции Антон Чеботарев.

Читайте также
Программа: Миллион вопросов
обществовидеоДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика