"Миллион вопросов": эксперт рассказал, как избавиться от вредных насекомых и грызунов

Почему одних людей комары кусают чаще, а других почти не трогают? Можно ли навсегда избавиться от мышей, муравьев или тараканов на даче или в квартире? Какие средства действительно эффективны, и в каких случаях без профессиональных дезинфекторов не обойтись?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответил медицинский дезинфектор, химик-технолог, генеральный директор центра дезинфекции Антон Чеботарев.