"Миллион вопросов": эксперт рассказал, как выбрать билеты и отели с максимальной выгодой

В апреле заканчивается период раннего бронирования туров, и уже треть путевок будет продана. Как выбрать идеальное направление для отдыха, если мир открыт, но не все так просто?

Есть ли способы сэкономить на авиабилетах, отеле и страховке? Почему туры внутри России стали дороже? Как снизить расходы на поездки по стране и заграницу?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.