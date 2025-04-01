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01 апреля, 16:00

Туризм

"Миллион вопросов": эксперт рассказал, как выбрать билеты и отели с максимальной выгодой

"Миллион вопросов": эксперт рассказал, как выбрать билеты и отели с максимальной выгодой

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В апреле заканчивается период раннего бронирования туров, и уже треть путевок будет продана. Как выбрать идеальное направление для отдыха, если мир открыт, но не все так просто?

Есть ли способы сэкономить на авиабилетах, отеле и страховке? Почему туры внутри России стали дороже? Как снизить расходы на поездки по стране и заграницу?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

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