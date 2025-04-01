01 апреля, 16:00Туризм
"Миллион вопросов": эксперт рассказал, как выбрать билеты и отели с максимальной выгодой
В апреле заканчивается период раннего бронирования туров, и уже треть путевок будет продана. Как выбрать идеальное направление для отдыха, если мир открыт, но не все так просто?
Есть ли способы сэкономить на авиабилетах, отеле и страховке? Почему туры внутри России стали дороже? Как снизить расходы на поездки по стране и заграницу?
На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.