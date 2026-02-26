Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 февраля, 16:00

Общество

"Вопрос спорный": нужно ли отдыхать друг от друга в отношениях

"Вопрос спорный": нужно ли отдыхать друг от друга в отношениях

Тюльпаны подорожали к 8 Марта почти на 7% в Москве

Московский омбудсмен Татьяна Потяева подвела итоги работы за 2025 год

Более 5 тонн гуманитарной помощи передали волонтеры жителям ДНР и бойцам СВО

Усадьба Воронцово стала доступна для свадебных церемоний

Штрафы до 10 тыс рублей будут грозить за иностранные вывески в РФ с 1 марта

Вывески магазинов в РФ обяжут переводить на русский язык с 1 марта

"Деньги 24": количество поддельных банкнот сократилось на 20% в России в 2025 году

Российские ученые разработали вакцины от колоректального рака

Выпавший снег в Москве превратится в 5 млн кубометров воды весной

Почти половина москвичей, состоящих в отношениях, не готовы проводить все время рядом с партнером и считают, что в паре должно быть личное пространство.

Психологи предупреждают, что излишняя привязанность к партнеру может привести к потере собственной индивидуальности.

Как сохранить любовь, не растворяясь в другом человеке? Может ли у партнеров быть своя личная жизнь и стоит ли отдыхать друг от друга?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Вопрос спорный
обществовидеоЛеонид Закошанский

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

Чем опасны постоянные задержки в офисе?

Задержки чреваты выгоранием, которое формируется постепенно

Падает концентрация, снижается эффективность, и в итоге страдает качество выполнения обязанностей

Читать
закрыть

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

Чем огромный госдолг США угрожает мировой экономике?

Ситуация достаточно напряженная, потому что госдолг опережает ВВП

При негативном сценарии экономика рискует двинуться в сторону глобальной рецессии

Читать
закрыть

Как пройдет курортный сезон в Анапе летом 2026 года?

Отели в Анапе в целом готовы к приему гостей

На сегодняшний день продажи туров в Анапу идут в два раза активнее в сравнении с 2025 годом

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам эпидемии гриппа весной 2026 года?

Повышения заболеваемости, действительно, можно ожидать в первой половине весны

Чтобы уберечь себя, стоит избегать людных мест и закрытых помещений

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика