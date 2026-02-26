"Вопрос спорный": нужно ли отдыхать друг от друга в отношениях

Почти половина москвичей, состоящих в отношениях, не готовы проводить все время рядом с партнером и считают, что в паре должно быть личное пространство.

Психологи предупреждают, что излишняя привязанность к партнеру может привести к потере собственной индивидуальности.

Как сохранить любовь, не растворяясь в другом человеке? Может ли у партнеров быть своя личная жизнь и стоит ли отдыхать друг от друга?

