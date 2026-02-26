26 февраля, 16:00Общество
"Вопрос спорный": нужно ли отдыхать друг от друга в отношениях
Почти половина москвичей, состоящих в отношениях, не готовы проводить все время рядом с партнером и считают, что в паре должно быть личное пространство.
Психологи предупреждают, что излишняя привязанность к партнеру может привести к потере собственной индивидуальности.
Как сохранить любовь, не растворяясь в другом человеке? Может ли у партнеров быть своя личная жизнь и стоит ли отдыхать друг от друга?
