"Вопрос спорный": нужно ли возвращать подарки после расставания

Все больше россиян после разрыва отношений требуют вернуть подарки, которые они вручали возлюбленным. По данным опросов, почти четверть мужчин и женщин считают это нормальным, но пятая часть называет подобные требования унизительными.

Как определить, кто прав в такой ситуации, особенно если подарены дорогие вещи или недвижимость? Есть ли место прагматизму в личных отношениях и как сохранить достоинство после расставания?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.