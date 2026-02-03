Ночь на 6 февраля станет самой холодной в Москве с начала зимы

В Москве самой холодной с начала зимы станет ночь на 6 февраля. Столичные синоптики обновили прогнозы.

Спасатели заявили, что сибирская аномалия продлится до 6 февраля включительно, и в такую погоду посоветовали горожанам по возможности пересесть на общественный транспорт.

Как рассказал инспектор по организации дорожного движения Эдуард Корвин, операторы круглосуточно мониторят ситуацию на дорогах. Если автомобиль заглох или произошло ДТП, на место происшествия немедленно выезжает экипаж.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.