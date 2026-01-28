"Вопрос спорный": нужно ли вводить в школах оценки за поведение

В России предлагают ввести оценки за поведение и право отчислять из школы агрессивных учеников. По мнению авторов инициативы, такая мера поможет защитить учителей и взять под контроль хулиганов.

Пилотный проект уже запущен в семи регионах, а с 1 сентября его планируют распространить повсеместно.

Станет ли оценка по поведению эффективным инструментом или это дополнительный стресс для детей и родителей? Поможет ли это улучшить образовательный процесс или приведет к необъективным наказаниям, особенно для гиперактивных детей?

Об этом – в программе "Вопрос спорный".