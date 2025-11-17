"Вопрос спорный": в Госдуме предложили запретить короткие видео в интернете

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой запретить короткие видео в соцсетях, заявив, что просмотр низкопробного контента приводит к деградации и отрицательно сказывается на здоровье людей. Опросы показывают, что почти каждый второй россиянин ежедневно смотрит такие ролики.

Параллельно в Госдуме предлагают обязать авторов помечать видео, созданные нейросетью, чтобы защитить пользователей от обмана.

Опасны ли короткие ролики для интеллекта? Должно ли общество регулировать контент, который смотрит человек? И может ли запрет решить проблему? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.