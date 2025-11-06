"Вопрос спорный": в ГД предложили наказывать блогеров за непрофессиональные советы

В Госдуме хотят ввести ответственность для блогеров, чьи непрофессиональные советы могут причинить вред. Депутаты считают, что инфлюенсеры слишком сильно влияют на аудиторию и пользуются этим. Они навязывают бесполезные курсы и тренинги личностного роста, которые не только стоят дорого, но и могут испортить здоровье.

Чтобы этого не происходило, блогерам, высказывающимся по медицинской, финансовой и образовательной тематикам, нужно будет доказать свою квалификацию.

Как не стать жертвой чужой некомпетентности? Кто на самом деле виноват в том, что люди покупают пустые курсы: блогеры или сами пользователи интернета? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.