"Вопрос спорный": общество разделилось в оценке выступления Егора Крида

Концерт певца Егора Крида в "Лужниках" закончился конфликтом. Мероприятие проходило с возрастным ограничением "12+", но зрителей удивили откровенные танцы и реклама букмекерских контор.

Дискуссия разделила общество. Одни требуют привлечь артиста к ответственности, другие уверены, что зрители сознательно покупали билеты и знали, на что идут. Многие звезды поддержали Крида, в то время как некоторые депутаты призвали регулировать такие выступления.

Должно ли общество контролировать внешний вид и поведение артистов на сцене? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.