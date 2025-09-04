Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 сентября, 14:00

Шоу-бизнес

"Вопрос спорный": общество разделилось в оценке выступления Егора Крида

"Вопрос спорный": общество разделилось в оценке выступления Егора Крида

Прокуратура заинтересовалась ДТП с участием матери актрисы Екатерины Шпицы

Концерт Егора Крида в "Лужниках" завершился скандалом

Девушка на электросамокате сбила мать актрисы Екатерины Шпицы в Москве

Михаил Шуфутинский выступил с концертом в Кремлевском дворце

Михаил Шуфутинский выступит с концертом в Кремлевском дворце

Новости мира: 11 человек погибли в Пакистане при теракте

Стритрейсерша Мара Багдасарян задолжала налоговой 1,5 млн рублей

Певец Shaman подарил Мизулиной партию

ФНС сообщила о долге блогера Вали Карнавал в размере 400 тысяч рублей

Концерт певца Егора Крида в "Лужниках" закончился конфликтом. Мероприятие проходило с возрастным ограничением "12+", но зрителей удивили откровенные танцы и реклама букмекерских контор.

Дискуссия разделила общество. Одни требуют привлечь артиста к ответственности, другие уверены, что зрители сознательно покупали билеты и знали, на что идут. Многие звезды поддержали Крида, в то время как некоторые депутаты призвали регулировать такие выступления.

Должно ли общество контролировать внешний вид и поведение артистов на сцене? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Вопрос спорный
шоу-бизнесвидеоИрина Слуцкая

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика