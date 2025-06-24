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24 июня, 14:00

Общество

"Вопрос спорный": лев напал на директора крымского парка "Тайган" Олега Зубкова

"Вопрос спорный": лев напал на директора крымского парка "Тайган" Олега Зубкова

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Лев напал на директора крымского парка львов "Тайган" Олега Зубкова. Мужчину срочно доставили в больницу. Пострадавший все еще находится в тяжелом состоянии, но медикам удалось его стабилизировать.

Это уже не первый случай нападения хищников в "Тайгане". Что делать с дикими животными, которые уже почувствовали кровь человека? И стоит ли запретить частные зоопарки?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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