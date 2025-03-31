"Вопрос спорный": надзор за бездомными животными в России

Телеведущий и продюсер Леонид Закошанский обсудит с гостями предложение депутатов усыплять бездомных животных, а также запрет подкармливать их. Авторы инициативы уверены, что без жестких мер не обойтись, в то время как другие считают, что в первую очередь надо ввести систему штрафов для владельцев.

Гостями программы стали депутаты ГД Бийсултан Хамзаев и Виталий Милонов, а также зоозащитница Наталья Грановская. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.