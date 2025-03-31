Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 марта, 14:00

Политика

"Вопрос спорный": надзор за бездомными животными в России

"Вопрос спорный": надзор за бездомными животными в России

ВС РФ освободили населенный пункт Запорожье в ДНР

Новости мира: Трамп пригрозил Зеленскому проблемами при отказе от сделки по ископаемым

ВСУ обстреливают гражданскую инфраструктуру в Белгородской области

В России могут втрое увеличить штрафы за парковку на тротуарах

Российские войска освободили Запорожье в ДНР

Новости мира: число жертв землетрясения в Мьянме перевалило за 1,7 тыс

ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации ВСУ под Курском

Новости мира: очередная акция протеста прошла в Стамбуле

Российские военные продолжают освобождать населенные пункты на всех направлениях

Телеведущий и продюсер Леонид Закошанский обсудит с гостями предложение депутатов усыплять бездомных животных, а также запрет подкармливать их. Авторы инициативы уверены, что без жестких мер не обойтись, в то время как другие считают, что в первую очередь надо ввести систему штрафов для владельцев.

Гостями программы стали депутаты ГД Бийсултан Хамзаев и Виталий Милонов, а также зоозащитница Наталья Грановская. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Вопрос спорный
политикаобществоживотныевидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика