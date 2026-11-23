В Подмосковье полицейские задержали мужчину, который организовал у себя дома систему для выращивания конопли. Во время обыска частного дома жителя Наро-Фоминска правоохранители обнаружили курительные приспособления, электронные весы и удобрения.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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