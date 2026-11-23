23 ноября, 21:30Происшествия
"Московский патруль": в Подмосковье полиция задержала мужчину за выращивание конопли
В Подмосковье полицейские задержали мужчину, который организовал у себя дома систему для выращивания конопли. Во время обыска частного дома жителя Наро-Фоминска правоохранители обнаружили курительные приспособления, электронные весы и удобрения.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Подробнее – в программе "Московский патруль".