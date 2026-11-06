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06 ноября, 21:30

Безопасность

"Московский патруль": спецназ Росгвардии тренировался спасать жизни "пострадавшим" бойцам

"Московский патруль": спецназ Росгвардии тренировался спасать жизни "пострадавшим" бойцам

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Столичный спецназ Росгвардии тренировался спасать жизни своим условно раненым товарищам в самых сложных условиях. Он делал это в противогазах – чтобы не надышаться дымом и найти пострадавшего. Сотрудники Росгвардии также прикрывали друг друга и сохраняли бдительность, поскольку, согласно легенде, их в любой момент могли атаковать беспилотники.

В ходе мероприятия группе давались вводные, бойцы должны были на них реагировать: передавать другим по радиосвязи, зрительно, голосовыми командами. Однажды группе поставили задачу перенести раненого в безопасное место в лесу. Судя по кадрам, ей пришлось физически нелегко.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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