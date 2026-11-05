"Московский патруль": в Москве задержали женщину, показывавшую пассажирам метро ягодицы

Столичные полицейские задержали 52-летнюю женщину, которая показывала свои ягодицы пассажирам в метро. Видео набрало в социальных сетях миллионы просмотров. На нем видно, как пассажиры убегают от женщины.

В отделе полиции она объяснила свое поведение тем, что мужчина оскорбил и использовал в отношении нее нецензурную лексику. По словам задержанной, таким образом она выразила протест. Однако теперь женщине могут выписать штраф в тысячу рублей или отправить ее под административный арест.

Подробнее – в программе "Московский патруль".