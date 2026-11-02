"Московский патруль": стилиста блогера Лерчек приговорили к 3,5 года лишения свободы

Стилиста блогера Лерчек Эльвиру Янковскую приговорили к 3,5 года лишения свободы условно. Решение принял Лефортовский суд столицы.

СМИ отметили, как выглядела звездный стилист во время оглашения приговора: макияж, свежий маникюр и трендовая рубашка, несмотря на то, что привезли ее из СИЗО. Там она провела чуть больше 1 года по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Подробнее – в программе "Московский патруль".