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27 октября, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": в Реутове возбуждено несколько дел после нападения на СМИ

"Московский патруль": в Реутове возбуждено несколько дел после нападения на СМИ

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В Реутове возбудили несколько уголовных дел после нападения на съемочную группу. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования.

Поводом для визита съемочной группы в подвал жилого дома на Новогиреевской улице стали массовые жалобы жильцов на едкий, сильный запах кимчи. В результате хозяйка избила корреспондента и разбила смартфон оператору.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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