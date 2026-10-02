"Московский патруль": в Чертаново под видом салона красоты оказывали интим-услуги

В одном из салонов красоты в Чертанове общественники и полицейские обнаружили необычные условия для работы массажисток. Вместо кушеток в помещениях стояли кровати, а сотрудницы встречали клиентов в мини-юбках и на высоких каблуках. Работницы заявили, что оказывают только массажные услуги, однако не смогли объяснить особенности обстановки и одежды.

В рабочем телефоне правоохранители обнаружили список клиентов и цены, а также интимные фотографии, которые, предположительно, отправляли посетителям. Сотрудниц доставили в отдел полиции, где им предстоит объяснить, какие услуги они оказывали.

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