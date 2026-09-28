"Московский патруль": лжеакушерку Наталью Котлар приговорили к 3,5 года колонии

Савеловский суд Москвы приговорил Наталью Котлар к 3,5 года колонии общего режима по делу о гибели ребенка блогера Аиши Ереминой. Роды проходили дома, в надувном бассейне, без участия квалифицированного медработника и необходимого оборудования.

После появления на свет ребенок перестал дышать. Котлар также назначили штраф в размере 300 тысяч рублей и обязали выплатить родителям погибшего ребенка 3 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

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