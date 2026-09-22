"Московский патруль": подозреваемый в убийстве Вадима Мениса предстанет перед судом

Спустя 24 года перед судом в Московской области предстанет фигурант громкого дела об убийстве директора Люберецкого лицея Вадима Мениса, застреленного в 2002 году. Менис был заслуженным учителем, членом-корреспондентом РАН и депутатом, а причиной убийства стал его отказ продать акции завода сельхозудобрений.

Предполагаемый киллер Михаил Колосов спустя два десятилетия рассказал следователям, как действовал, и признался, что получил приказ выстрелить в голову. Следствие установило, что тот же исполнитель по заказу того же организатора позже убил еще двух человек из-за финансовых разногласий.

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