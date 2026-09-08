"Московский патруль": полиция задержала администратора телеграм-канала с данными россиян

Полицейские задержали администратора телеграм-канала, через который можно было получить информацию о человеке из баз мобильных операторов, банков и госорганов.

Кроме того, в 2023–2025 годах были задержаны и привлечены к уголовной ответственности соучастники, выступавшие в роли дропов, вербовщиков и кураторов, а также лица, которые непосредственно занимались выгрузкой охраняемых законом данных из информационных систем, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подробнее – в программе "Московский патруль".