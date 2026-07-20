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Новости

20 июля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": покупателя задержали за кражу продуктов из гипермаркета

"Московский патруль": покупателя задержали за кражу продуктов из гипермаркета

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Росгвардейцы задержали мужчину, который пытался вынести продукты из гипермаркета на западе Москвы без оплаты. Как считают сотрудники магазина, на кассе самообслуживания покупатель сканировал только недорогие товары, а более дорогие продукты складывал в пакет.

Его действия заметил сотрудник службы безопасности и нажал тревожную кнопку. Прибывший экипаж вневедомственной охраны задержал подозреваемого с неоплаченными товарами. Им оказался 33-летний приезжий, которого доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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