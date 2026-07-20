20 июля, 21:30Происшествия
"Московский патруль": покупателя задержали за кражу продуктов из гипермаркета
Росгвардейцы задержали мужчину, который пытался вынести продукты из гипермаркета на западе Москвы без оплаты. Как считают сотрудники магазина, на кассе самообслуживания покупатель сканировал только недорогие товары, а более дорогие продукты складывал в пакет.
Его действия заметил сотрудник службы безопасности и нажал тревожную кнопку. Прибывший экипаж вневедомственной охраны задержал подозреваемого с неоплаченными товарами. Им оказался 33-летний приезжий, которого доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Подробнее – в программе "Московский патруль".