"Московский патруль": во Внуковской таможне задержали иностранца с 12 оленьими рогами

Во Внуковской таможне задержали иностранца, который пытался вывезти в Германию 12 оленьих рогов и черепов общим весом почти 30 килограммов. Мужчина следовал транзитом через Стамбул и выбрал "зеленый" коридор, заявив об отсутствии товаров, подлежащих декларированию.

В отношении него возбуждены два административных дела – за недекларирование товаров и несоблюдение установленных запретов и ограничений. Груз изъят, нарушителю грозит крупный штраф.

