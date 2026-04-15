15 апреля, 21:30
"Московский патруль": 19-летний юноша обеспечивал связью телефонных мошенников
В Москве полицейские задержали 19-летнего молодого человека, который, по версии следствия, обеспечивал связью телефонных мошенников. В арендованной квартире он установил сим-бокс – устройство, позволяющее объединять большое количество сим-карт и управлять ими дистанционно для совершения обзвонов и массовых рассылок, в том числе из-за границы.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье о незаконном использовании абонентского терминала, он заключен под стражу.
Подробнее – в программе "Московский патруль".