"Московский патруль": 19-летний юноша обеспечивал связью телефонных мошенников

В Москве полицейские задержали 19-летнего молодого человека, который, по версии следствия, обеспечивал связью телефонных мошенников. В арендованной квартире он установил сим-бокс – устройство, позволяющее объединять большое количество сим-карт и управлять ими дистанционно для совершения обзвонов и массовых рассылок, в том числе из-за границы.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье о незаконном использовании абонентского терминала, он заключен под стражу.

