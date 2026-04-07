"Московский патруль": мужчина украл из столичного магазина почти 100 плиток шоколада

В Москве полицейские задержали мужчину, который украл из магазина 98 плиток шоколада. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как злоумышленник уверенно складывает сладости в рюкзак. Общая сумма похищенного составила около 20 тысяч рублей.

Как сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин, задержанный пояснил, что похитил шоколад для собственного потребления. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

