07 апреля, 23:45
"Московский патруль": юноша в Подмосковье похитил сейф с долларами по указке мошенников
В Подмосковье задержан 18-летний юноша, который по указке телефонных мошенников похитил из чужой квартиры сейф с долларами. На кадрах с камеры наблюдения видно, как парень в наушниках спокойно заворачивает сейф в одеяло для конспирации.
Общая сумма ущерба превысила 1 миллион рублей, сообщила начальник УИиОС ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. Юноше избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
