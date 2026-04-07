"Московский патруль": юноша в Подмосковье похитил сейф с долларами по указке мошенников

В Подмосковье задержан 18-летний юноша, который по указке телефонных мошенников похитил из чужой квартиры сейф с долларами. На кадрах с камеры наблюдения видно, как парень в наушниках спокойно заворачивает сейф в одеяло для конспирации.

Общая сумма ущерба превысила 1 миллион рублей, сообщила начальник УИиОС ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. Юноше избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

