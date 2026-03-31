"Московский патруль": подросток устроил поджог на АЗС на севере Москвы

На севере Москвы несовершеннолетний по указке мошенников устроил поджог бензоколонки на автозаправочной станции.

По предварительным данным, злоумышленники связались с подростком через мессенджер и, угрожая его семье, вынудили пойти на преступление.

В результате инцидента никто из посетителей и сотрудников АЗС не пострадал, однако сам юноша получил легкие ожоги и был задержан полицией.

