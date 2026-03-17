"Московский патруль": ГД ограничила штрафы за езду без ОСАГО одним взысканием в сутки

За отсутствие полиса ОСАГО штрафовать теперь можно только один раз в сутки. Такой законопроект одобрили в Госдуме.

Ранее закон позволял штрафовать водителей без полиса ОСАГО неограниченное количество раз. Человек, забывший продлить страховку, мог получить десятки постановлений за одну поездку по городу. Новый же закон позволит запустить автоматическую систему проверки ОСАГО по камерам видеонаблюдения.

