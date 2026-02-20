"Московский патруль": Путин присвоил звания сотрудникам столичного главка

Владимир Путин в преддверии Дня защитника Отечества присвоил высшие звания ряду сотрудников органов внутренних дел. В числе награжденных — двое представителей столичного главка: Павел Викулов и Наталья Столярова.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев провел торжественную церемонию, подчеркнув, что такое доверие президента нужно оправдывать ежедневно.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

