20 февраля, 21:30Общество
"Московский патруль": Путин присвоил звания сотрудникам столичного главка
Владимир Путин в преддверии Дня защитника Отечества присвоил высшие звания ряду сотрудников органов внутренних дел. В числе награжденных — двое представителей столичного главка: Павел Викулов и Наталья Столярова.
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев провел торжественную церемонию, подчеркнув, что такое доверие президента нужно оправдывать ежедневно.
Подробнее – в программе "Московский патруль".