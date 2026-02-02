Форма поиска по сайту

02 февраля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": главу BitRiver задержали по делу о сокрытии средств

"Московский патруль": главу BitRiver задержали по делу о сокрытии средств

Основателя крупной российской майнинговой компании BitRiver Игоря Рунца задержали по делу о сокрытии денежных средств. Соответствующая информация появилась в картотеке Замоскворецкого суда Москвы.

Согласно материалам дела, Рунца задержали 30 января. BitRiver является одним из крупнейших операторов майнинговых дата-центров и импортером майнингового оборудования в стране.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Программа: Московский патруль
происшествиягородвидеоВлада Егорова

