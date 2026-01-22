"Московский патруль": полиция задержала мошенников, которые избили москвича

В Москве полиция задержала двух мошенников, которые выманили у горожанина деньги под видом выгодного обмена валюты. Мужчина перевел им рубли, но вместо иностранной валюты получил "банкноты" из сувенирного "Банка приколов".

Когда он попытался вернуть свои средства, аферисты напали на него, применив нож и кулаки. Потерпевшего с травмами госпитализировали, а злоумышленников оперативно задержали.

Подробнее – в программе "Московский патруль".