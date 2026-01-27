Форма поиска по сайту

27 января, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": в Подмосковье раскрыто покушение на убийство банкира 24 года назад

"Московский патруль": бизнесмен напал на жену и сына в Москве

Короткое замыкание произошло на подстанции на северо-западе Москвы

Торговые павильоны загорелись в подмосковной Кубинке

Движение на трассе М-7 "Волга" возобновлено после массового ДТП

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 27 января

Авария из-за снегопада произошла на трассе М-7 во Владимирской области

Массовая авария произошла на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области

Новости мира: рейтинг популярности Трампа упал до 38%

Сервис доставки с заблокированными счетами принимал заказы у москвичей

Задержаны подозреваемые в покушении на убийство руководителя службы безопасности банка, совершенном 24 года назад в Подмосковье.

Выяснилось, что в июне 2001 года в городе Сергиевом Посаде неизвестный выстрелил в мужчину, на тот момент занимавшего должность начальника службы безопасности местного отделения банка. Преступление было совершено у дома, в котором проживал потерпевший. Стрелявший скрылся. Подробнее – в программе "Московский патруль".

