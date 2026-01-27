"Московский патруль": в Подмосковье раскрыто покушение на убийство банкира 24 года назад

Задержаны подозреваемые в покушении на убийство руководителя службы безопасности банка, совершенном 24 года назад в Подмосковье.

Выяснилось, что в июне 2001 года в городе Сергиевом Посаде неизвестный выстрелил в мужчину, на тот момент занимавшего должность начальника службы безопасности местного отделения банка. Преступление было совершено у дома, в котором проживал потерпевший. Стрелявший скрылся. Подробнее – в программе "Московский патруль".

