"Московский патруль": в 2025 году дружинники выявили почти 5 тыс правонарушений в Москве

За прошлый год московские дружинники выявили почти 5 тысяч административных правонарушений и 85 преступлений.

Ежедневно добровольцы сталкиваются с различными ситуациями – от семейных конфликтов до нарушений общественного порядка. В ряды дружинников вступают активные москвичи, которые, несмотря на занятость на основной работе, находят время для общественной деятельности.

Например, супруги Манухины, работающие в разных сферах, на протяжении двух лет помогают полиции патрулировать город. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

