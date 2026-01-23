"Московский патруль": похититель уникальной коллекции картин задержан в Подмосковье

В Подмосковье раскрыта кража частной коллекции академика Виктора Карцева. Вор и его сообщница, бывшая сотрудница, похитили более сотни картин с чердака научного института, оценив их в 32 миллиона рублей.

Украденные картины, написанные в стиле социалистического реализма, представляют высокую ценность на зарубежном рынке. Реализовать их злоумышленники не успели. Обоих задержали.

