"Московский патруль": московская полиция отмечает свой профессиональный праздник

В Москве отмечается профессиональный праздник – День московской полиции, чья история насчитывает уже три столетия. Стражей порядка чествуют за их нелегкий и ответственный труд.

Правоохранители круглосуточно охраняют общественный порядок, обеспечивают безопасность на дорогах, расследуют преступления – от мелких краж до деятельности крупных преступных группировок.

