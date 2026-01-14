"Московский патруль": полиция разоблачила аферистов, предлагающих оформить прописку

Полицейские и бойцы спецназа Росгвардии разоблачили группу мошенников, осуществлявших незаконное оформление московской прописки. Подозреваемые, обещая предоставить регистрацию всем желающим, получали денежные средства и скрывались.

Среди задержанных оказались собственники помещений, а также лжеюрист и оператор, осуществлявшая коммуникацию с клиентами и организацию встреч. На данный момент установлено, что общий ущерб от действий группы составляет 500 тысяч рублей.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

