29 декабря, 21:30Происшествия
"Московский патруль": полиция изъяла 12 тонн поддельной икры в Люберцах
Полицейские изъяли 12 тонн поддельной икры из подпольного цеха в подмосковных Люберцах.
По данным следствия, злоумышленники занимались преступной деятельностью в течение полугода. Они покупали имитированную икру, фасовали ее по банкам и наклеивали этикетки несуществующих производителей. После этого товар под видом натурального продукта продавали оптом на рынках столичного региона и соседних областей.
Злоумышленники задержаны, возбуждено уголовное дело. Суд отправил их под домашний арест.
Подробнее – в программе "Московский патруль".