29 декабря, 21:30

"Московский патруль": полиция изъяла 12 тонн поддельной икры в Люберцах

Полицейские изъяли 12 тонн поддельной икры из подпольного цеха в подмосковных Люберцах.

По данным следствия, злоумышленники занимались преступной деятельностью в течение полугода. Они покупали имитированную икру, фасовали ее по банкам и наклеивали этикетки несуществующих производителей. После этого товар под видом натурального продукта продавали оптом на рынках столичного региона и соседних областей.

Злоумышленники задержаны, возбуждено уголовное дело. Суд отправил их под домашний арест.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Программа: Московский патруль
происшествиявидеоАлександр Астахов

