"Московский патруль": в Госдуме предложили запретить алкогольные конфеты детям
Подростки в России массово покупают конфеты с алкогольной начинкой, поскольку на данный товар нет возрастного ограничения. Однако в Госдуме обратили внимание на проблему и предлагают отрегулировать продажу таких сладостей.
Кроме того, против таких десертов настроены врачи. Они отмечают, что употребление подобных сладостей может привести к зависимости или алкогольной интоксикации.
