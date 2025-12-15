"Московский патруль": в Госдуме предложили запретить алкогольные конфеты детям

Подростки в России массово покупают конфеты с алкогольной начинкой, поскольку на данный товар нет возрастного ограничения. Однако в Госдуме обратили внимание на проблему и предлагают отрегулировать продажу таких сладостей.

Кроме того, против таких десертов настроены врачи. Они отмечают, что употребление подобных сладостей может привести к зависимости или алкогольной интоксикации.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

