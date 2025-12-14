Российская армия продвинулась за неделю сразу на нескольких направлениях в зоне СВО, в том числе в районах стратегически важных логистических узлов и переправ. По данным военных экспертов, за этот период освобождены восемь населенных пунктов, ведется наступление вдоль бывших линий снабжения ВСУ.

На фоне последовательного продвижения отмечается дезорганизация действий противника. Остатки регулярных подразделений, мобилизованные и наемники часто действуют разрозненно, что приводит к локальным контратакам без стратегического эффекта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.