Посольство Кипра открыло в Москве визовый центр. Он будет работать в сотрудничестве с компанией-посредником, которая займется оформлением документов.

В 2025 году въезд на Кипр для россиян осуществляется при наличии действующей шенгенской визы или через оформление национальной визы с помощью консульств.

Кроме столицы, визовые центры откроются еще в семи городах – Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани и Новосибирске.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.