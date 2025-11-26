"Московский патруль": почти 8 кг морского огурца обнаружили таможенники в Шереметьево

Почти 8 килограммов морского огурца обнаружено в багаже у одного из пассажиров в аэропорту Шереметьево. Таможенники остановили вылетавшего в Китай иностранца в "зеленом коридоре" в ходе выборочного контроля.

Инспекторы нашли полиэтиленовые свертки с редким морским деликатесом. Партию сушеного дальневосточного трепанга, который находится на грани исчезновения, оценили в полмиллиона рублей.

