"Московский патруль": почти 8 кг морского огурца обнаружили таможенники в Шереметьево
Почти 8 килограммов морского огурца обнаружено в багаже у одного из пассажиров в аэропорту Шереметьево. Таможенники остановили вылетавшего в Китай иностранца в "зеленом коридоре" в ходе выборочного контроля.
Инспекторы нашли полиэтиленовые свертки с редким морским деликатесом. Партию сушеного дальневосточного трепанга, который находится на грани исчезновения, оценили в полмиллиона рублей.
