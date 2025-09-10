Форма поиска по сайту

10 сентября, 21:30

"Московский патруль": блогер Блиновская может выйти на свободу до конца года

"Московский патруль": блогер Блиновская может выйти на свободу до конца года

Блогер Елена Блиновская, приговоренная к пяти годам лишения свободы по делу о легализации доходов и нелегальном обороте средств платежей, может выйти на свободу до конца года, пишут СМИ.

В настоящее время Блиновская находится в СИЗО, где, согласно закону, день пребывания считается за 1,5 дня заключения в колонии. Таким образом, с юридической точки зрения, блогер отбыла больше половины назначенного ей срока и имеет право подать ходатайство об условно-досрочном освобождении. Однако для этого приговор суда должен вступить в силу.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Программа: Московский патруль
шоу-бизнесвидеоЕкатерина Лихоманова

