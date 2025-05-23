Новый долг в размере 28 млн рублей обнаружили у блогера Лерчек

Новый долг в размере 28 миллионов рублей обнаружили у блогера Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина. – Прим. ред.). При этом на прошлой неделе она погасила другую задолженность в 25 миллионов.

Экс-супруги Валерия и Артем Чекалины продавали фитнес-марафоны, а оплата за них поступала на счета зарубежных финансовых организаций. Таким образом они незаконно вывели из России более 250 миллионов рублей. Теперь им грозит до 5 лет лишения свободы.

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