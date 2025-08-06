"Московский патруль": в Электростали задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве

В Электростали задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве. Сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии по Подмосковью поступил сигнал тревоги с кнопки экстренного вызова из одного из супермаркетов.

Прибыв на место, сотрудники Росгвардии выяснили, что один из покупателей попытался обмануть магазин. Он подошел к кассе самообслуживания с кофемашиной, стоящей около 83 тысяч рублей, но переклеил на нее штрих-код от другого, более дешевого товара. Подробнее – в программе "Московский патруль".

