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04 августа, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": в Москве прошло первое слушание по делу о теракте в "Крокусе"

"Московский патруль": в Москве прошло первое слушание по делу о теракте в "Крокусе"

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В Москве прошло первое слушание по делу о теракте в "Крокус Сити Холле". На скамье подсудимых оказались 19 человек, которых обвиняют в подготовке и организации диверсии.

Более 100 журналистов различных агентств и изданий пришли на судебное заседание. При этом процесс будет слушаться в закрытом от СМИ и публики режиме в связи с наличием в материалах дела секретной информации, а также данных, разглашение которых может помешать расследованию в отношении объявленных ранее в розыск фигурантов.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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