"Московский патруль": суд отложил заседание по делу водителя, сбившего ребенка в ТиНАО

Щербинский районный суд Москвы отложил оглашение приговора по делу водителя, которая сбила ребенка в одном из поселков в ТиНАО. Инцидент произошел в декабре прошлого года.

Наталия Сорокина была за рулем автомобиля Porshe Cayenne, но не справилась с управлением и выехала на тротуар, где сбила няню с ребенком. В результате 9-летний мальчик скончался. Как показала экспертиза, женщина находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Подробнее – в программе "Московский патруль".

