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04 августа, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": суд отложил заседание по делу водителя, сбившего ребенка в ТиНАО

"Московский патруль": суд отложил заседание по делу водителя, сбившего ребенка в ТиНАО

В Москве выпала треть месячной нормы осадков за 12 часов

Суд продлил арест фигурантам дела о теракте в "Крокус Сити Холле"

Потерпевшие в суде рассказали о событиях в "Крокус Сити Холле"

Большинство обвиняемых по делу о теракте в "Крокусе" признали вину

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В Мосгорсуде началось рассмотрение дела о теракте в "Крокус Сити Холле"

Суд в Оренбурге снова отказал продюсеру Андрею Разину в правах на 23 песни "Ласкового мая"

"Московский патруль": перед судом предстал таксист, изнасиловавший пассажирку

Щербинский районный суд Москвы отложил оглашение приговора по делу водителя, которая сбила ребенка в одном из поселков в ТиНАО. Инцидент произошел в декабре прошлого года.

Наталия Сорокина была за рулем автомобиля Porshe Cayenne, но не справилась с управлением и выехала на тротуар, где сбила няню с ребенком. В результате 9-летний мальчик скончался. Как показала экспертиза, женщина находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Подробнее – в программе "Московский патруль".

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