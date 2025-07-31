"Московский патруль": таможня Шереметьево изъяла у пассажирки драгоценное украшение

Таможенники в столичном аэропорту Шереметьево изъяли у пассажирки из арабских стран кольцо с крупными бриллиантами, стоимость которого оценивается в 6 миллионов рублей.

Экспертиза установила, что украшение изготовлено из платины 950 пробы. Возбуждено дело об административном правонарушении по статье "Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров" КоАП РФ. Темпер женщине грозит крупный штраф. Подробнее – в программе "Московский патруль".

