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29 июля, 21:35

Шоу-бизнес

"Московский патруль": певице Анне Седоковой грозит до шести лет колонии

"Московский патруль": певице Анне Седоковой грозит до шести лет колонии

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Певице Анне Седоковой грозит до шести лет колонии. Такой приговор знаменитость может получить, если родственники бывшего супруга Яниса Тиммы докажут, что именно она причастна к его смерти.

Латвийский баскетболист был найден мертвым в столичном хостеле в прошлом году. Артистка тогда заявила в социальных сетях, что сразу после случившегося попала в клинику из-за нервного срыва и отменила гастрольный тур.

Следователи пришли к выводу, что спортсмен свел счеты с жизнью. СМИ опубликовали результаты судебно-медицинской экспертизы, которая показала, что в организме Тиммы не обнаружили запрещенных препаратов. Однако родители спортсмена настаивают на том, что это певица якобы довела его.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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