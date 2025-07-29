"Московский патруль": певице Анне Седоковой грозит до шести лет колонии

Певице Анне Седоковой грозит до шести лет колонии. Такой приговор знаменитость может получить, если родственники бывшего супруга Яниса Тиммы докажут, что именно она причастна к его смерти.

Латвийский баскетболист был найден мертвым в столичном хостеле в прошлом году. Артистка тогда заявила в социальных сетях, что сразу после случившегося попала в клинику из-за нервного срыва и отменила гастрольный тур.

Следователи пришли к выводу, что спортсмен свел счеты с жизнью. СМИ опубликовали результаты судебно-медицинской экспертизы, которая показала, что в организме Тиммы не обнаружили запрещенных препаратов. Однако родители спортсмена настаивают на том, что это певица якобы довела его.

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