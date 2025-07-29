"Московский патруль": около 867 человек погибли на российских водоемах с начала лета

Около 867 человек погибли на российских водоемах с начала лета. Один из недавних случаев произошел в столичном Медведкове.

По словам очевидцев, мужчина нырнул в запрещенном для купания месте и ударился головой. Схожий инцидент случился и на Чистых прудах. Там мужчина, спасавшийся от жары, решил прыгнуть в воду. В отличие от первого инцидента, он остался жив.

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