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29 июля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": около 867 человек погибли на российских водоемах с начала лета

"Московский патруль": около 867 человек погибли на российских водоемах с начала лета

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Около 867 человек погибли на российских водоемах с начала лета. Один из недавних случаев произошел в столичном Медведкове.

По словам очевидцев, мужчина нырнул в запрещенном для купания месте и ударился головой. Схожий инцидент случился и на Чистых прудах. Там мужчина, спасавшийся от жары, решил прыгнуть в воду. В отличие от первого инцидента, он остался жив.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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